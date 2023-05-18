В Китае появился новый регулятор финансового сектора

Сегодня официально учрежден новый финрегулятор Китая - Национальное управление финансового регулирования (National Administration of Financial Regulation, NAFR), сообщает агентство "Синьхуа".

NAFR, созданный на основе Комиссии по регулированию банковской и страховой деятельности КНР (CBIRC), находится в прямом подчинении Госсовета КНР.

NAFR отвечает за регулирование всего финансового сектора, за исключением рынка ценных бумаг. Он возьмет на себя некоторые функции Народного банка Китая (НБК, центробанк страны), а также Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг (CSRC).

Создание NAFR рассматривается как важный шаг к углублению структурных реформ в сфере финансового регулирования.

Власти КНР объявили о создании нового финрегулятора в марте.

Партийным главой организации станет бывший банкир Ли Юньцзэ.