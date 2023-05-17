Цена на нефть падает из-за снижения спроса и роста запасов

Цены на нефть в среду падают второй день подряд из-за беспокойства по поводу спроса на фоне более слабых экономических данных США и Китая и неожиданного роста запасов. Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 49 центов до $74,42 за баррель.

Американская нефть West Texas Intermediate упала на 55 центов до $70,84 .

Запасы сырой нефти в США выросли примерно на 3,6 млн баррелей за неделю, закончившуюся 12 мая, сообщили рыночные источники со ссылкой на данные Американского института нефти. Аналитики ожидали падения на 900 тыс. баррелей.

Рост запасов сырой нефти усилил обеспокоенность ростом в США после того, как данные показали, что розничные продажи выросли на 0,4% в апреле, что не соответствует прогнозам роста на 0,8%.

Кроме этого, на рынок продолжают оказывать давление переговоры о повышении долга США. Министерство финансов США подсчитало, что Соединенные Штаты получат ужасающий дефолт уже 1 июня, если Конгресс не поднимет лимит.