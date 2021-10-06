Цены на нефть усилили падение после публикации данных о запасах в США

Цены на нефть усилили падение в ходе торгов после публикации данных о запасах энергоносителей в США.

Согласно докладу Министерства энергетики страны, коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 2,35 млн баррелей - до 420,89 млн баррелей. Эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидали роста запасов на 1 млн баррелей, респонденты S&P Global Platts - на 200 тыс. баррелей.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные накануне, показали недельный рост запасов в США на 951 тыс. баррелей.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:13 составила $81,12 за баррель, что на $1,44 (1,74%) ниже цены на закрытие рынка во вторник. Ранее стоимость опускалась до $81,05.

Фьючерсы на WTI на ноябрь в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подешевели на $1,46 (1,85%) - до $77,47 за баррель.

Товарные запасы бензина в США выросли на прошлой неделе на 3,26 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 396 тыс. баррелей. Аналитики прогнозировали увеличение запасов бензина на 400 тыс. баррелей и падение запасов дистиллятов на 750 тыс. баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на прошлой неделе на 1,5 млн баррелей.

Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco сообщила ранее, что в ноябре понизит цены практически на все сорта нефти для покупателей из Азии, США, стран Северо-Западной Европы и Средиземноморья.