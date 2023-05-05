С 1 июня Беларусь прекращает отношения со странами ЕС в системе «Зеленая карта»

С 1 июня 2023 года белорусские автовладельцы больше не смогут использовать международный полис страхования гражданской ответственности «Зеленая карта» при поездках в Евросоюз, Великобританию и Швейцарию.

Клиенты, которые имеют выданные в этих странах «Зеленые карты», также не смогут использовать их в Беларуси, сообщает Госпогранкомитет РБ.

«С 1 июня 2023 года прекращаются взаимоотношения в системе «Зеленая карта» со странами Европейской экономической зоны (Австрией, Бельгией, Болгарией, Венгрией, Германией, Грецией, Данией, Ирландией, Исландией, Испанией, Италией, Кипром, Латвией, Литвой, Люксембургом, Мальтой, Нидерландами, Норвегией, Польшей, Португалией, Румынией, Словакией, Словенией, Финляндией, Францией, Хорватией, Чехией, Швецией, Эстонией), а также со Швейцарией, Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии. Договоры страхования «Зеленая карта» для поездок в эти страны возможно будет оформить со сроком действия только до 31 мая», - сообщает компания «Белнефтестрах».

С 1 июня белорусские автовладельцы, выезжающие за пределы Беларуси, должны будут заключать договор пограничного страхования на территории страны, в которую они въезжают.