Страховые организации Беларуси в январе-марте собрали 448,9 млн рублей, выплатили - 249,0 млн

Страховые организации республики собрали за январь-март 2021 года 448,9 млн рублей взносов по прямому страхованию и сострахованию.

Как сообщил Минфин, поступления за три месяца текущего года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 18,2%.

По добровольным видам страхования за январь-март 2021 года страховые взносы составили 324,4 млн рублей, что на 64,4 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2020 года.

Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь-март 2021 года – 124,5 млн рублей, что на 4,6 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2020 года.

Доля добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 72,3% (за январь-март 2020 года – 68,4%).

За январь-март 2021 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 249,0 млн рублей, что на 57,7 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2020 года. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь-март 2021 года составил 55,5% (за январь- март 2020 года – 50,4%).

За январь-март 2021 года страховыми организациями перечислено в бюджет и внебюджетные фонды 53,4 млн рублей (за январь-март 2020 года – 26,5 млн рублей), из них 36,6 млн рублей – налоги и неналоговые платежи в бюджет, 16,8 млн. рублей – платежи во внебюджетные фонды (за январь-март 2020 года – 9,8 млн рублей и 16,7 млн рублей соответственно).