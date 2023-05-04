Последнее обновление: 04.05.2023 13:23

ФРС США подняла ставку на 25 базисных пунктов

Федеральная резервная система (ФРС) повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 5-5,25% годовых, говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) по итогам завершившегося в среду заседания.

В последний раз ставка находилась выше отметки 5% в 2007 году. В заявлении FOMC в этот раз нет слов о необходимости дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, которые присутствовали в документе, опубликованном по итогам мартовского заседания, передает Интерфакс.

Решение о повышении ставки на 25 б.п. было принято единогласно всеми голосующими членами FOMC.

Ранее по теме


<Апрель 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Май 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование