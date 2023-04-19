НАТО: Россия еще не передала ядерное оружие Беларуси

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявили во вторник, что они еще не видели, чтобы Россия размещала тактическое ядерное оружие в Беларуси.

НАТО еще не видело «каких-либо изменений в ядерной позиции России, которые требуют каких-либо изменений в нашей ядерной позиции», - заявил Столтенберг в видеообращении к Конференции НАТО по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению оружия массового уничтожения в Вашингтоне.

Столтенберг сказал, что угроза развертывания Москвой «является частью модели, которую мы наблюдаем на самом деле в течение многих лет - особенно после вторжения в Украину - опасной и безответственной ядерной риторики».

По словам Столтенберга, НАТО внимательно следит за ситуацией.

Шерман повторила комментарии Столтенберга. Она сказала, что Россия еще не перебросила оружие в Беларусь, но назвала угрозу «без сомнения опасной эскалацией».

«Мы все наблюдали и беспокоились, что Путин применит то, что он считает нестратегическим тактическим ядерным оружием, или произведет какой-то демонстрационный эффект для эскалации, но с управляемой эскалацией риска. Все мы очень внимательно следили за этим, и очень важно следить за этим», - сказала Шерман. «Я думаю, что его заявление об отправке ядерного оружия в Беларусь - это его попытка использовать эту угрозу управляемым образом».