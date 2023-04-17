Госконтроль Беларуси нашел зарплаты в конвертах в медцентре «Новое зрение»

Госконтроль Беларуси возбудил уголовное дело против владельца и четырех сотрудников медцентра «Новое зрение» за выплату заработной платы «в конверте».

«… по крайней мере на протяжении последних пяти лет, руководству и специалистам медицинского центра (врачам, старшим медсестрам) «в конвертах» было выплачено свыше 2,5 млн рублей. В настоящее время установлены факты выплат зарплаты «в конвертах» более 50 работникам медцентра. Размер серых выплат зависел от должности и квалификации работников и ежемесячно составлял от 200 рублей (медперсоналу) до 9 тыс. рублей (!!!) (врачам-специалистам и руководству медцентра)», - говорится в сообщении ведомства.

«Основным участником противоправной схемы являлся фактический собственник медцентра, постоянно проживавший в Литве. Денежные средства на выплату заработной платы «в конвертах» преимущественно поступали на территорию республики из-за границы в виде наличных денежных средств в иностранной валюте (передавались различным лицам, пересекавшим государственную границу Республики Беларусь)», - утверждает ведомство.

Также сообщается, что на имущество подозреваемых наложен арест.