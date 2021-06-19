Последнее обновление: 19.06.2021 10:54

В Беларуси введена уголовная ответственность за зарплаты «в конвертах»

В Беларуси с 19 июня начали действовать поправки в действующее законодательство, предусматривающие уголовную ответственность за выплату зарплат за счет обналиченных в рамках «налоговой оптимизации» денежных средств (зарплата в конверте).

Согласно разъяснению Комитета госконтроля Беларуси, уголовная ответственность предусмотрена исключительно за умышленные действия по уклонению от уплаты (начисления) страховых взносов, налогов и сборов, и только при условии, что сумма неуплаченных платежей превышает крупный размер. Для налоговых платежей крупной считается сумма от 1 тыс. БВ или 29 тыс. рублей, для страховых взносов – 2,5 тыс. БВ или 72,5 тыс. рублей.



blog comments powered by Disqus
<Май 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Июнь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование