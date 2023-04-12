Украина возобновила экспорт электроэнергии в Польшу

Со среды, 12 апреля, в Украине полностью обеспечиваются потребности потребителей в электроэнергии, благодаря чему удалось восстановить экспорт в Польшу, сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

В компании отметили, что благодаря достаточному резерву мощности есть возможность экспортировать электроэнергию в Молдову (30-95 МВт в разные часы), и с сегодняшнего дня – в Польшу (до 75 МВт в разные часы).

Экспорт электроэнергии в Молдову начался с 11 апреля. Также в Укрэнерго заявляли о планах открыть экспорт в Словакию.

7 апреля министр энергетики Украины Герман Галущенко подписал распорядительный документ, позволяющий начать процесс восстановления экспорта электроэнергии в ЕС в условиях профицита генерирующей мощности.