Минфин Беларуси за 2 месяца смог привлечь 5 млрд российских рублей

Минфин Беларуси сообщил о завершении размещения (всего выпуска) номинированных в российских рублях государственных облигаций выпуска № 297.

Аукцион по размещению гособлигаций объемом 5 млрд российских рублей состоялся 14 февраля 2023 года. В аукционе приняли участие 9 заявок от юридических лиц, и Минфин смог продать облигации на сумму 1,6 млрд. российских рублей, установив при этом доходность облигаций на уровне 11%.

Остаток бумаг на сумму 3,4 млрд рублей доразмещался с 20 февраля на БВФБ путем открытой продажи без проведения аукциона. Таким образом, почти за 2 месяца Минфину удалось привлечь 5 млрд российских рублей под 11% годовых, необходимых для обслуживания госдолга и не только.

Сегодня, 6 апреля должно состояться техническое размещение номинированных в российских рублях государственных облигаций Беларуси на российском рынке на сумму 10 млрд российских рублей по ставке 12,2% годовых.