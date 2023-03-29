МИД Литвы отвергает критику ООН по поводу санкций против белорусского калия

В МИД Литвы выразили удивление по поводу заявлений ООН в адрес Вильнюса из-за прерванного транзита белорусских удобрений.

"Меня вообще удивляет такой отчет. Есть ощущение, что эксперты, написавшие этот отчет, не знакомы с тем, что санкции Евросоюза введены как в отношении производства, так и в отношении самого предприятия ("Беларуськалия")", - заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, которого цитирует BNS.

В своих комментариях, опубликованных в марте, комитет ООН по экономическим, социальным и культурным правам призвал Литву пересмотреть решения о запрете транзита белорусских удобрений, сославшись на нехватку удобрений в Африке и Латинской Америке. По данным комитета, ограничения привели к нехватке удобрений и отрицательно сказались на продовольственной безопасности в этих странах, передает Интерфакс.

Как заявил Ландсбергис, его не убедили доводы о том, что ограничение экспорта белорусских удобрений создает риски для продовольственной безопасности. По его словам, фермеры стран ЕС наоборот говорят о снижении цен на зерно. "С точки зрения экономических показателей я не вижу проблем с безопасностью пищевых продуктов", - сказал глава литовской дипломатии.