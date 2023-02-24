Португалия выступает главным лоббистом отмены санкций против белорусского калия

Ряд стран Евросоюза выступает за исключение белорусских калийных удобрений их санкционного списка, в том числе и поскольку такое исключение сделано для России.

Об этом заявил сообщил журналист RFE/RL Рикард Йозвяк, отметив, что для России это исключение было сделано на основе рассуждений о продовольственной безопасности в странах глобального юга.

«…что касается Беларуси, Португалия играет ключевую роль. Бразилия, как вы знаете, бывшая португальская колония, ищет возможности поставок белорусских калийных удобрений. Вот для португальцев - это улучшение продовольственной безопасности. Они добиваются, чтобы для Беларуси сделали такое же исключение как и для России», - сообщил Йозвяк.

«Глобальный юг, и я говорю о беднейших, но все равно политически влиятельных странах южного полушария, становят все более важными игроками в глобальной политике. И Европа к этому очень внимательно прислушивается… Евросоюз очень внимательно прислушивается к таким [странам], которые говорят: «Нам необходимо продовольствие. Нам необходимы удобрения. Нам необходимы такие товары». Поэтому аргументы западноевропейских стран - Португалии, Бельгии, Нидерландов, Франции – выглядят убедительными, и их поддерживают важные страны третьего мира», - пояснил Йозвяк.