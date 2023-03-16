Последнее обновление: 16.03.2023 19:13

ЕЦБ повысил ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов

Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил все три ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов (б.п.) по итогам заседания в четверг.

Как говорится в сообщении ЕЦБ, базовая процентная ставка по кредитам увеличена до 3,5%, ставка по депозитам – до 3%, ставка по маржинальным кредитам – до 3,75%.

Регулятор ожидает, что инфляция в еврозоне остается "слишком высокой" в течение долгого времени, передает Интерфакс.

"Повышенный уровень неопределенности подтверждает важность сохранения нашего подхода к принятию решений относительно денежно-кредитной политики на основе поступающих данных", - говорится в заявлении ЕЦБ.

Дальнейшие решения регулятор намерен принимать с учетом оценки перспектив инфляции в свете поступающих экономических и финансовых данных, а также динамики базовой инфляции.

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