Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне.

Ставка по депозитам также осталась на прежнем уровне - минус 0,5%, ставка по краткосрочным кредитам ЕЦБ - на уровне 0,25%, сообщает ТАСС со ссылкой на решение заседания совета управляющих ЕЦБ.

«Процентная ставка по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по маржинальной кредитной линии и депозитной линии останутся неизменными на уровне 0,00%, 0,25% и -0,50% соответственно», - говорится в сообщении ЕЦБ.

Совет управляющих ожидает, что ключевые процентные ставки будут сохраняться на нынешнем или более низком уровне до тех пор, пока прогноз по инфляции не станет стабильно приближаться к уровню ниже 2%. Помимо прочего, регулятор продолжит программу выкупа бондов (PEPP) в связи с пандемией на общую сумму 1,85 трлн евро.

«Совет управляющих будет проводить чистые закупки в рамках PEPP как минимум до конца марта 2022 года или пока не решит, что фаза кризиса, связанная с коронавирусом закончилась», - сообщили в ЕЦБ. Реинвестирование основных выплат по ценным бумагам, приобретенных в рамках PEPP, планируется продолжить по крайней мере до конца 2023 года.

Помимо прочего, ЕЦБ продолжит программу выкупа активов (APP) на сумму 20 млрд евро ежемесячно, а также реинвестирование выплат по ценным бумагам, приобретенным в рамках данной программы. В свою очередь третья серия программы предоставления долгосрочной ликвидности европейским банкам TLTRO III также продолжит поддерживать банковское кредитование фирм и домашних хозяйств, добавил европейский регулятор.