США ввели экспортные ограничения против компаний из РФ и Беларуси

США ввели экспортные ограничения в отношении 37 структур, в том числе из РФ и Беларуси, которые вовлечены или могут быть вовлечены в "действия, которые противоречат интересам национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов".

В черный список включены одна российская фирма, одна белорусская, три базируются в Мьянме, четыре - в Пакистане, остальные - в Китае. В документе отмечается, что одна из китайских фирм - Neotec Semiconductor - базируется на Тайване.

В список, в частности, включены компания DMT Electronics, которая, как утверждается, базируется в России, а также белорусская DMT Trading LLC.

Минторг США утверждает, что DMT Electronics, DMT Trading и Neotec Semiconductor якобы "вносят значительный вклад" в развитие ВС РФ и российского военно-промышленного комплекса. Несколько китайских фирм, в отношении которых вводятся ограничения, как утверждается, связаны с Народно-освободительной армией Китая, а также с разработкой систем слежения, якобы применяемых властями КНР. Фирмы из Мьянмы будто бы имеют отношение к "жестокому подавлению мирных протестов", а компании из Пакистана - к небезопасным работам в ядерной сфере, а также по разработке ракет, передает ТАСС.

В результате вводимых ограничений поставщики не смогут направлять попавшим под санкции Минторга США юридическим лицам американские товары без получения перед этим специальной лицензии. При этом при рассмотрении лицензионных заявок будет действовать "презумпция отказа", то есть, скорее всего, такие заявки будут отклоняться. Рестрикции уже вступили в силу.