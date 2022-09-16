США ввели дополнительные санкции против Беларуси в сфере передовых технологий

Минфин США объявил дополнительные санкции против России в сфере передовых технологий, запретив продажу или любое предоставление лицам из РФ услуг в области квантовых вычислений.

Согласно заявлению Минфина США от 15 сентября, запрещается экспорт, реэкспорт, продажа, прямое или косвенное предоставление услуг квантовых вычислений любому лицу на территории РФ.

Министерство торговли параллельно ввело дополнительный экспортный контроль в Россию и Беларусь оборудования, программного обеспечения и технологий для квантовых компьютеров, а Госдеп наложил дальнейшие санкции на российские компании, причастные к этой сфере, которая необходима в том числе для ВПК.

В санкционном списке оказались около трех десятков исследовательских институтов и компаний.

"В комплексе эти действия правительства США дополнительно подорвут способность РФ восстановить свои вооруженные силы с поддержкой передовых технологий, в чем она раньше полагалась на США", - говорится в сообщении.