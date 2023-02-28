Российскому Международному инвестбанку в Будапеште грозит банкротство

Международный инвестиционный банк (МИБ), базирующийся в Будапеште и имеющий почти 50% российской и 25,27% венгерской собственности, использовал почти все свои резервы ликвидности после того, как попал под санкции ЕС, сообщает Euractiv.

Без своих средств, замороженных санкциями, банк рискует стать неплатежеспособным или будет вынужден реструктуризировать свои облигации уже в мае 2023 года.

"Я не знаю, возможно ли спасти банк, который находится в чрезвычайно сложной ситуации", - заявил на прошлой неделе руководитель аппарата премьера Венгрии Гергей Гуйяш.

В середине декабря топ-менеджер банка направил руководству письмо, в котором заявил, что бельгийская финансовая компания Euroclear заблокировала средства МИБ после введения пакетов санкций ЕС, и спрогнозировал "настолько серьезный дефицит на первый квартал этого года, что даже продажи кредитного портфеля будет недостаточно, чтобы его компенсировать".

В октябре 2022 года Министерство финансов Бельгии заблокировало выделение средств, аргументируя это тем, что несколько членов совета директоров банка "имеют связи с российским правительством, которое имеет контрольное влияние на МИБ".

Письмо, обнародованное после кибератаки на банк 17 февраля, показало, что министр экономического развития Венгрии Мартон Надь лоббировал перед министром финансов Бельгии разблокирование средств МИБ, но безуспешно.

Другой документ, обнародованный в результате кибератаки, предусматривает включение Сербии и увеличение доли венгерского капитала.

Финансовые трудности банка вызывают беспокойство венгерского правительства, которое после выхода из него Болгарии в феврале стало единственным владельцем из стран-членов ЕС, наряду с Россией, Кубой, Монголией и Вьетнамом.

Возрожденный Владимиром Путиным банк объявил в 2018 году, что перенесет свою штаб-квартиру в Будапешт. Тогда о финансовом учреждении распространилась информация, что оно может даже служить разведывательным целям, но банк неоднократно это отрицал.

Этот ярлык он получил из-за того, что в 2019 году венгерский парламент, в котором большинство имеет партия "Фидес", проголосовал за то, чтобы банк, в котором доминирует Россия, пользовался полным иммунитетом от надзора венгерских властей, а менеджеры и гости финансового учреждения могли передвигаться по Венгрии, а следовательно, и Европейским Союзом, в соответствии с правилами дипломатического иммунитета.