В МВФ рекомендуют не признавать криптовалюты официальным платежным средством

Международный валютный фонд разработал "Элементы эффективной политики в отношении криптоактивов", один из которых - рекомендация не предоставлять криптоактивам статус официальной валюты или законного платежного средства. Об этом говорится в заявлении МВФ по итогам обсуждения элементов эффективной политики в отношении криптоактивов.

"Исполнительный совет МВФ обсудил документ "Элементы эффективной политики в отношении криптоактивов", который содержит рекомендации странам-членам МВФ относительно ключевых элементов соответствующей политики в отношении криптоактивов.

На фоне банкротства различных бирж и других участников криптоэкосистемы, а также обвала некоторых криптовалют, усилия, направленные на внедрение эффективной политики в отношении криптоактивов, стали ключевым приоритетом для органов власти. Бездействие неприемлемо, поскольку криптоактивы могут продолжать развиваться, несмотря на текущий спад", - говорится в релизе.

В документе изложены 9 рекомендаций, которые, по словам МВФ, могут помочь странам-членам Фонда разработать комплексную, последовательную и скоординированную политическую реакцию.

Исполнительные директора МВФ заявили, что растущее распространение криптоактивов в некоторых странах, экстерриториальный характер криптоактивов и их провайдеров, а также усиление взаимосвязи с финансовой системой обусловливают потребность во всеобъемлющем, последовательном и скоординированном реагировании.

"Директора в целом отметили, что, хотя потенциальные выгоды от криптоактивов еще не материализовались, появились значительные риски. К ним относятся макроэкономические риски, которые охватывают риски для эффективности монетарной политики, волатильность потоков капитала и фискальные риски. Они также отметили серьезные беспокойства относительно финансовой стабильности, финансовой целостности, правовых рисков, защиты прав потребителей и целостности рынка", - добавили в МВФ.

"Директора в целом согласились, что криптоактивы не должны получать статус официальной валюты или законного платежного средства, чтобы защитить монетарный суверенитет и стабильность. Фискальные риски, связанные с криптоактивами, включая условные обязательства перед правительством, должны быть полностью раскрыты в рамках отчета о фискальных рисках стран, а применимость налоговых режимов должна быть разъяснена", - говорится в заявлении.

При этом в Фонде считают, что запрет криптовалют - не лучший выход, впрочем, несколько директоров МВФ заявили, что такой вариант исключать не стоит.