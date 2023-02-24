Последнее обновление: 24.02.2023 17:38

Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 16,75%

Национальный банк Казахстана принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,75% годовых, говорится на сайте регулятора.

«Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,75% годовых с коридором +/- 1 процентный пункт», - говорится в сообщении.

Решение принималось на основе обновленных прогнозов, анализе данных и оценке баланса рисков инфляции, уточнили в Нацбанке. Также во внимание были приняты «неопределенная геополитическая обстановка и ее последствия» и высокие цены на продовольствие в мире.

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