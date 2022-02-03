Токаев сменил главу Нацбанка Казахстана

Галимжан Пирматов назначен новым председателем Национального банка Казахстана, следует из указа президента Токаева.

Предыдущий глава Нацбанка 31 января был назначен на должность мэра Алма-Аты. Он руководил Нацбанком с февраля 2019 года.

До назначения Пирматов был председателем правления атомной компании «Казатопром». Этот пост он занимал с августа 2017 года, а в сентябре 2021 года покинул его по собственному желанию. В компании он также работал в 2009–2011 годах, тогда он был вице-президентом по экономике и финансам.

До этого Пирматов работал в СП «Алтын-Тас», «AES КиевОблЭнерго», «AES Украина», был управляющим директором Народного банка. С декабря 2007 по март 2009 года он работал вице-министром экономики и бюджетного планирования Казахстана. После этого занимал должность первого заместителя председателя правления АО «БТА Банка».С 2015 по 2017 год он был заместителем председателя Нацбанка, сообщает РБК.

Пирматов окончил Новосибирский государственный университет и Казахстанский институт менеджмента экономики и прогнозирования.