Последнее обновление: 20.02.2023 12:19

Доллар и юань снижаются на торгах БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 20 февраля 2023 года белорусский рубль укрепляется к доллару, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара снижается на 1,81 копейки или 0,64% до 2,7941 рубля при объеме торгов $1,3 млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля растет на 2,4 копейки или 0,64% до 3,7857 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 277,6 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня снижается на 2,08 копейки или 0,51% до 4,0620 рубля за 10 юаней при объеме торгов 12,5 млн. юаней.

Далее по теме
Ранее по теме


<Январь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Февраль 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
6789101112
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование