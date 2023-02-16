Доллар и юань растут на торгах БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 16 февраля 2023 года белорусский рубль снижается к доллару, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 1,69 копейки или 0,61% до 2,7941 рубля при объеме торгов $2 млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля снижается на 1,11 копейки или 0,29% до 3,7641 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 220,8 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 0,96 копейки или 0,23% до 4,1000 рубля за 10 юаней при объеме торгов 3,6 млн. юаней.