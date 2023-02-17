Россия в декабре протестировала переводы в Беларусь через Систему быстрых платежей

Пилотный проект по запуску переводов в Беларусь через Систему быстрых платежей (СБП) прошел успешно в декабре 2022 года, сообщила первый зампредседателя Банка России Ольга Скоробогатова.

"Пилот прошел успешно, он был в декабре. Сейчас мы с коллегами из Беларуси делаем дорожную карту уже по масштабированию работы наших двух систем", - сказала Скоробогатова, передает ТАСС.

По ее словам, для совершения платежей в другие страны необходима готовность иностранных регуляторов и наличие аналогичных платформ.

"Пока работающая платформа в мире есть только одна - в Китае. Других работающих платформ, с кем мы могли бы интегрироваться полноценно, мы не видим, но они развиваются. Сейчас речь идет о взаимодействии с дружественными странами по выработке протоколов, которые позволят нам работать система с системой, если на их стороне будут желание и техническая готовность", - уточнила первый замглавы ЦБ РФ.