Нацбанк РБ и Центробанк РФ договорились о надзоре над трансграничными платежами

Нацбанк РБ и Центробанк РФ 3 сентября 2022 года подписали соглашение о сотрудничестве в области оверсайта (надзора) в отношении трансграничных переводов денежных средств.

«Сотрудничество в области оверсайта направлено на гармонизацию подходов … с учетом практики каждой из Сторон по … регулированию трансграничных переводов денежных средств, формированию добросовестной конкуренции, защите прав потребителей, повышению качества и безопасности оказываемых платежных услуг, включая противодействие несанкционированным переводам денежных средств, совершаемым в том числе с применением электронных средств платежа», - говорится в документе.

«Оверсайт – деятельность (функция) центрального (национального) банка в соответствии с национальным законодательством государств Сторон, осуществляемая в целях обеспечения эффективного, надежного и безопасного функционирования платежных систем и эффективной, надежной и безопасной деятельности участников платежных рынков при трансграничном переводе денежных средств», - сказано в соглашении.

Соглашение в рамках осуществления надзора предусматривает насыщенный обмен информацией. В частности, стороны обязуются предоставлять другу следующие сведения и данные:

о появлении новых платежных систем и участников платежного рынка и (или) прекращении функционирования платежных систем и деятельности участников платежного рынка, предоставляющих платежные услуги;

о признании предоставляющих платежные услуги платежных систем значимыми;

о результатах мониторинга за деятельностью участников платежного рынка;

о результатах проведенных самооценок (оценок) платежных систем и (или) участников платежного рынка … на соответствие Принципам для инфраструктур финансового рынка (ПИФР);

о рисках в деятельности участников платежного рынка и функционировании платежных систем;

о выявленных организациях, неправомерно оказывающих платежные услуги или участвующих в оказании платежных услуг на территории РБ и РФ, и иную информацию.