Последнее обновление: 15.02.2023 18:02

Минюст Швейцарии признал незаконной конфискацию российских частных активов

Министерство юстиции Швейцарии признало незаконной возможность конфискации российских частных активов, находящихся в швейцарских банках, и их направления на восстановление Украины.

"Рабочая группа под руководством министерства юстиции выступила с заключением, что конфискация российских частных активов идет вразрез с федеральной конституцией и существующим законным порядком", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте федерального совета (правительства) Швейцарии.

В то же время в документе подчеркивается, что независимо от дискуссий на эту тему Швейцария продолжит поддержку Украины.

Постпреды стран ЕС ранее в среду одобрили формирование рабочей группы для применения блокированных активов РФ в интересах восстановления Украины. Целью рабочей группы будет определить способы использования замороженных активов РФ в соответствии с законодательством ЕС.



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