FAO: Мировые цены на продовольствие снижаются 10-й месяц подряд

Среднее значение Индекса продовольственных цен FAO в январе составило 131,2 пункта, что на 0,8 процента ниже его декабрьского уровня и на 17,9 процента ниже пикового значения, достигнутого в марте 2022 года.

Снижение значения данного индекса в январе было обусловлено сокращением значения индексов цен на растительные масла, молочную продукцию и сахар на фоне в целом стабильных цен на зерновые и мясо. Значение индекса мировых цен на продовольственные товары продолжило снижаться десятый месяц подряд, сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация (FAO) ООН.

В январе значение Индекса цен на зерновые ФАО практически не изменилось, лишь на 0,1 процента превысив его декабрьский уровень и на 4,8 процента – показатель за аналогичный период прошлого года.

Мировые цены на пшеницу сократились на 2,5 процента, поскольку объемы производства в Австралии и России оказались выше, чем прогнозировалось ранее. Мировые цены на кукурузу выросли незначительно, вследствие активного экспортного спроса на бразильскую кукурузу и опасений в связи со сложившимися в Аргентине засушливыми условиями. При этом международные цены на рис выросли сразу на 6,2 процента по сравнению с декабрьским уровнем, что обусловлено сокращением предложения, высоким местным спросом в некоторых азиатских странах-экспортерах и колебаниями обменного курса.

В январе значение Индекса цен на растительные масла ФАО снизилось на 2,9 процента. Вялый мировой спрос на импорт оказал понижательное давление на мировые цены на пальмовое и соевое масла, а цены на подсолнечное и рапсовое масла снизились ввиду значительного экспортного предложения.

Среднее значение Индекса цен на молочную продукцию ФАО оказалось на 1,4 процента ниже его декабрьского значения: зафиксированная тенденция обусловлена снижением цен на сливочное масло и сухое молоко на фоне сокращения спроса со стороны ведущих импортеров и увеличения поставок из Новой Зеландии. Мировые цены на сыр немного выросли, что обусловлено восстановлением деловой активности в сфере общественного питания и розничных продаж в Западной Европе после новогодних праздников, а также колебаниями валютных курсов.

В январе значение Индекса цен на мясо ФАО изменилось незначительно (снизившись всего лишь на 0,1 процента по сравнению с его декабрьским уровнем): наличие значительных экспортных запасов спровоцировало снижение цен на мясо птицы, свинину и говядину, в то время как укрепление импортного спроса привело к росту экспортных цен на баранину.

Значение Индекса цен на сахар ФАО оказалось на 1,1 процента ниже его декабрьского уровня. Несмотря на обеспокоенность в связи со снижением видов на урожай в Индии, увеличение цен на бензин в Бразилии и обусловленный им рост спроса на этанол, а также укрепление обменного курса бразильского реала к доллару США, хороший урожай в Таиланде и благоприятные погодные условия в Бразилии позволили сдержать рост цен на сахар.