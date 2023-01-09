FAO: В декабре 2022 года мировые цены на продовольствие снизились

В декабре 2022 года индекс продовольственных цен в мире продолжил снижение девятый месяц подряд; его значение было на 1,9 процента ниже, чем месяцем ранее, сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО)

Среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО в декабре составило 132,4 пункта, что на 1,0 процента ниже показателя декабря 2021 года. Однако по итогам 2022 года среднее значение этого индекса, который позволяет ежемесячно отслеживать изменение мировых цен на наиболее ходовые продовольственные товары, составило 143,7 пункта, что на 14,3 процента выше среднего показателя за 2021 год.

В наибольшей мере снизились мировые котировки растительных масел: Индекс цен на растительные масла ФАО снизился по сравнению с ноябрем на 6,7 процента, достигнув самого низкого уровня с февраля 2021 года. Мировые котировки пальмового, соевого, рапсового и подсолнечного масел в декабре снизились под влиянием вялого глобального импортного спроса и в связи с позитивными прогнозами сезонного роста производства соевого масла в странах Южной Америки, а также снижением цен на сырую нефть.

По сравнению с ноябрьским уровнем значение Индекса цен на зерновые ФАО снизилось на 1,9 процента. Идущая в настоящее время в южном полушарии уборочная кампания способствовала росту экспортных поставок, а снижению мировых цен на кукурузу способствовала сильная конкуренция со стороны Бразилии. Мировые цены на рис, напротив, выросли под влиянием закупок со стороны стран Азии и роста курсов валют стран-экспортеров относительно доллара США.

В декабре Индекс цен на мясо ФАО снизился по сравнению с показателем ноября на 1,2 процента, что было обусловлено падением мировых цен на говядину и мясо птицы, которое было компенсировано ростом цен на свинину и баранину. Мировые цены на говядину формировались под влиянием вялого мирового спроса на среднесрочные поставки, а цены на мясо птицы снижались в силу избыточного экспортного предложения. Цены на свинину выросли в связи со значительным ростом внутреннего спроса в праздничный период, особенно в Европе.

В декабре после пяти месяцев снижения Индекс цен на молочную продукцию ФАО вырос на 1,2 процента. Рост индекса в этом месяце был обусловлен более высокими мировыми ценами на сыр в условиях сокращения предложения на рынке; в то же время мировые котировки масла и сухого молока снизились.

Индекс цен на сахар ФАО также вырос по сравнению с ноябрем на 2,4 процента главным образом в связи с опасениями относительно последствий неблагоприятных погодных условий для урожая в Индии и задержками с переработкой сахарного тростника в Таиланде и Австралии.

На протяжении всего 2022 года показатели Индекса продовольственных цен ФАО были выше показателей предыдущего года, что в совокупности с его существенным ростом в 2021 году спровоцировало значительную напряженность на рынках и стало причиной существенной обеспокоенности относительно продовольственной безопасности в странах с низким уровнем доходов, являющихся чистыми импортерами продовольствия; исходя из сложившейся ситуации по инициативе ФАО Международный валютный фонд сформировал фонд кредитования – инструмент экстренного финансирования для преодоления продовольственного кризиса.

В прошедшем году мировые цены на пшеницу и кукурузу достигли рекордного уровня. По итогам 2022 года значение Индекса цен на растительные масла ФАО достигло нового рекордного уровня, а средние значения Индекса цен на молочную продукцию и Индекса цен на мясо ФАО вышли на самый высокий уровень с 1990 года.