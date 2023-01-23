ЕАБР допускает снижение ставки рефинансирования в Беларуси до 10%

Эксперты ЕАБР допустили дальнейшее снижение ставки рефинансирования в Беларуси до 10% с нынешних 11,5%, назвав при этом замедление инфляции главным условием снижения.

«Аналитики ЕАБР считают, что Нацбанк в текущем году может снизить ставку рефинансирования до 10% при условии замедления инфляции», - говорится в комментарии банка.

Как сообщалось, с 23 января ставки рефинансирования понизилась на 50 базисных пунктов с 12% до 11,5%. По мнению аналитиков банка, это решение не окажет влияния на рынок.

«Решение объясняется замедлением инфляции и инфляционных ожиданий. Снижение ставки рефинансирования, скорее всего, не окажет влияния на процентные ставки кредитно-депозитного рынка, так как они резко снизились во второй половине прошлого года в условиях профицита ликвидности банков», - сказано в комментарии.