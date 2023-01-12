Последнее обновление: 12.01.2023 14:22

Белорусский рубль укрепляется к доллару на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 12 января 2022 года белорусский рубль укрепляется к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара снижается на 3,63 копейки, или на 1,36%, до 2,6423 рубля при текущем объёме $0,6 млн. Данные по курсу евро отсутствуют.

Российский рубль растет на 2,95 копейки, или на 0,76%, до 3,8863 рубля (за 100 российских рублей). Объем торгов достиг 202,5млн. российских рублей.

Курс юаня снижается на 4,79 копейки, или на 1,21%, до 2,9046 рубля за 10 юаней при текущем объёме 2,5 млн. юаней.

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