Последнее обновление: 10.01.2023 11:26

Белорусский рубль укрепляется к доллару и юаню на торгах БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 10 января 2023 года белорусский рубль растет к доллару, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара снижается на 2,48 копейки или 0,92% до 2,6853 рубля при объеме торгов $4,5 млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля растет на 2,5 копейки или 0,65% до 3,8600 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 30 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня снижается на 0,65 копейки или 0,16% до 3,9682 рубля за 10 юаней при объеме торгов 0,3 млн. юаней.

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