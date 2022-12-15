КГК Беларуси опубликовал план выборочных проверок на первое полугодие 2023 года

Комитет государственного контроля опубликовал планы выборочных проверок в областях и Минске на первое полугодие 2023 года, запланированные всеми контролирующими и надзорными органами республики.

В планы выборочных проверок включено 2219 субъектов с высокой степенью риска.

«В связи с работой по оптимизации контрольной (надзорной) нагрузки на субъекты хозяйствования, а также по усилению дистанционного контроля с помощью информационных ресурсов на первое полугодие 2023 года запланировано на 33,6% проверок меньше, чем год назад», - говорится в комментарии ведомства.

При этом 76% от общего числа составят проверки надзорных органов (вопросы, касающиеся обеспечения безопасности жизни, здоровья граждан и окружающей среды), наибольшее количество проверок запланировано органами МЧС (24% от общего количества), Минтруда и соцзащиты (17%), Минприроды (12,1%), Госстандарта (10,8%).

Органами Комитета госконтроля запланировано 97 проверок (3,8% от общего числа).