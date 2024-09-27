КГК Беларуси начал проверку ООО «Прокредит»

Комитет госконтроля Беларуси совместно с работниками органов финансовых расследований начал проверку общества с ограниченной ответственностью «Прокредит».

Как сообщает КГК, в ходе проверки будут изучены вопросы выполнения требований законодательства при осуществлении лизинговой и иных видов деятельности, обоснованности видов и размеров получаемого вознаграждения, качества оказываемых финансовых услуг населению.

Особое внимание будет обращено «на соблюдение прав и законных интересов граждан при совершении сделок с физическими лицами».