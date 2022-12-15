Последнее обновление: 15.12.2022 12:04

Россия и Беларусь договорились об авиарейсах по схеме "треугольник"

Авиакомпании РФ и Беларуси смогут выполнять пассажирские рейсы между двумя странами по схеме "треугольник".

К такой договоренности пришли профильные ведомства государств, следует из материалов на сайте Росавиации, передает Интерфакс.

К примеру, "Белавиа" сможет летать по маршруту Минск - Москва - Самара - Минск.

Ранее РФ и Беларусь планировали обсудить снятие ограничений по частоте рейсов Москва-Минск. С такой инициативой выступал российский Минтранс. Однако Минтранс Беларуси предлагал придерживаться договоренностей по частотам, достигнутых в феврале 2019 года - 63 рейса в неделю для назначенных перевозчиков каждой стороны.

Согласно итоговому протоколу, ограничения сняты не были - в текущем зимнем сезоне авиакомпании двух стран будут придерживаться договоренностей о 63 рейсах в неделю. При этом для рейсов по схеме "треугольник" плечо Минск-Москва (и наоборот) будет считаться как 0,5 частоты.

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