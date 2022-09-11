Лукашенко требует от Белавиа расширения авиасообщений

Лукашенко на очередном совещании в понедельник назвал расширение авиасообщений стратегической задачей для госкомпании Белавиа.

"Несмотря на желание Запада отрезать нас от так называемой цивилизованной Европы, мы продолжаем летать и сохраняем высокий уровень авиационной безопасности. Стратегическая задача - расширить направления авиасообщения, дать людям возможность летать по вопросам бизнеса, на отдых, навещать родных", - потребовал Лукашенко.

Он также заявил, что выполнение правительством задачи по наращиванию физических объемов и диверсификации экспорта «в некотором роде зависит от расторопности» Белавиа.