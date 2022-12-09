Ракета компании SpaceX вывела на орбиту 40 спутников OneWeb

Ракета Falcon 9 успешно вывела на орбиту группу из 40 британских спутников связи OneWeb, сообщила американская компания-разработчик носителя SpaceX.

"Отделение 40 спутников OneWeb подтверждено", - говорится в сообщении.

Запуск был осуществлен в четверг в 17:27 по времени Восточного побережья США со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде.

Примерно через 1 час 35 минут после старта все спутники, каждый весом около 150 кг, были выведены на низкую околоземную орбиту высотой 600 км, а затем с помощью своих ионных двигателей поднимутся на штатную орбиту высотой 1200 км.

Они пополнили орбитальную группировку OneWeb, которая с учетом нынешнего запуска теперь состоит из 502 спутников. Всего в перспективе планируется группировка из 648 аппаратов.

Тем временем первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась для запусков уже в четвертый раз, примерно через восемь минут после старта совершила управляемую вертикальную посадку на площадку Z-1 на космодроме на мысе Канаверал.

Кроме того, специальное спасательное судно SpaceX должно было выловить из воды две створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения спускались на парашютах. Повторное использование обтекателя позволяет экономить компании SpaceX до $6 млн при запусках своих ракет.

Это первый запуск спутников OneWeb компанией SpaceX и самый большой по количеству аппаратов. Они предназначены для обеспечения потребителей широкополосным интернетом с помощью технологий мобильной спутниковой связи.

По данным британской компании, новая партия спутников позволит расширить охват территории США, Европы и большей части Ближнего Востока и Азии.

С 2019 года, когда были запущены первые спутники OneWeb, они выводились на орбиту с помощью российских ракет "Союз". 24 февраля 2022 года в США и Евросоюзе сообщили о введении санкций в отношении российской космической отрасли. В ответ на санкции, прежний глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин объявил о прекращении запусков ракет "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане и отзыве оттуда российских специалистов.

4 марта он поручил прекратить подготовку на Байконуре к запуску ракеты "Союз-2.1б" со спутниками OneWeb. По его словам, решение было принято исходя из того, что компания OneWeb не подчинилась российским требованиям предоставить необходимую информацию об использовании или неиспользовании системы в военных целях в интересах Пентагона и военных ведомств стран-членов НАТО.

В последующем британская компания заключила соглашения о запусках своих спутников американской компанией SpaceX и коммерческим предприятием Индийской организации космических исследований (ISRO) NewSpace India.