Последнее обновление: 07.06.2021 15:24

Пентагон хочет использовать ракеты Starship для быстрой доставки грузов

Категории: США SpaceX

Минобороны США расширяет программу по использованию многоразовых ракет, прежде всего Starship от компании SpaceX, для быстрой доставки грузов или людей в любую точку планеты менее чем за один час.

Как сообщает USA Today, на это воздушные силы США просят выделить $50 млн из государственного бюджета. Деньги пойдут на сотрудничество со SpaceX и корпорацией Exploration Architecture (XArc).

Как отмечается, экспериментальная военная программа Rocket Cargo будет изучать и развивать возможности посадки ракет на различные нетрадиционные поверхности, логистику их быстрой загрузки и разгрузки, а также сброса грузов в местах, где нельзя осуществить посадку.

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