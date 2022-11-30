Последнее обновление: 30.11.2022 20:54

Япония прорабатывает возможность закупки у США 500 крылатых ракет Tomahawk

В Токио прорабатывают план закупок у США 500 крылатых ракет Tomahawk до 2027 финансового года.

Об этом сообщает Yomiuri со ссылкой на неназванных представителей властей Японии и США.

По данным издания, потенциальную сделку обсуждали премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент США Джо Байден на встрече в Камбодже 13 ноября. При этом Байден пообещал способствовать заключению этого контракта.

Однако в среду генсек кабмина Японии Хирокадзу Мацуно заявлял на пресс-конференции, что решение по этому контракту пока не приняли, передает Интерфакс.

Вашингтон допускает ограниченную продажу Tomahawk – основной крылатой ракеты США. В 2013 году Япония, обратившаяся к США с неофициальной просьбой закупить эти ракеты, получила отказ.

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