США хотят от Японии значительного увеличения производство ракет для Patriot

США хотят, чтобы Япония в совместном производстве производила более 100 ракет Patriot, чтобы закрыть дефицит американского оружия. Об этом сообщает Nikkei Asia.

Вооруженные силы США хотели бы, чтобы Япония изготовила более 100 ракет Patriot в рамках расширения совместного производства.

США и Япония договорились расширить производство ракет PAC-3 Missile Segment Enhancement - самого современного члена ракет для Patriot - и начать совместное производство усовершенствованной ракеты средней дальности "воздух-воздух" (AMRAAM).

"У меня нет ответа относительно точного количества, но количество, которое мы хотели бы достичь, значительно превышает это", – сказал заместитель министра обороны США по вопросам закупок и обеспечения Уильям Лаплант, отвечая на вопрос, будет ли масштаб производства подобен единовременной закупке 10 ракет.

Ожидается, что обе стороны обсудят возможность такого масштабного производства в ближайшие месяцы.

Японская компания Mitsubishi Heavy Industries является основным подрядчиком, который производит такие ракеты по лицензии в Японии, строя около 30 ракет в год для Сил противовоздушной обороны.