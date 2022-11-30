Последнее обновление: 30.11.2022 14:26

Нацбанк РБ прочит снижение ЗВР до $6 млрд. к концу 2023 года

Международные (золотовалютные) резервы Беларуси к концу 2023 года усохнут с нынешних $7,6 млрд. до $6 млрд.

Такой прогноз содержится в Основных направлениях денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2023 год, утвержденных указом №412 от 28 ноября 2023 года.

Также, власти планируют в 2023 году обуздать инфляцию, замедлив ее до 7-8%. При этом, средняя широкая денежная масса увеличится на 12-16% в годовом выражении, рублевая денежная база - на 10-12%. Требования банков к экономике (кредиты предприятиям) вырастут на 17-21%.

Ставка рефинансирования предусмотрена на уровне 10-11% годовых.

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