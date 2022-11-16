Последнее обновление: 16.11.2022 18:00

Минимальная зарплата в Беларуси вырастет до 554 рубля с 1 января

Минимальная заработная плата (МЗП) в Беларуси с 1 января 2023 года составил 554 рубля, сообщает пресс-служба Минтруда и соцзащиты.

В ведомстве проинформировали, что правительство внесло на рассмотрение Национальному совету по трудовым и социальным вопросам предложение об установлении с 1 января 2023 года месячной минимальной заработной платы в размере 554 рубля. Темп роста к 1 января 2022 года — 121,2%.

«Национальным советом данное предложение поддержано», - говорится в сообщении.

За октябрь 2022 года размер МЗП составляет 483,17 рубля.

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