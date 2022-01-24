Средняя зарплата в Беларуси в декабре 21 года выросла до 1675,3 рубля

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в декабре 2021 года составила 1675,3 рубля, сообщил Белстат.

По сравнению с ноябрем зарплата выросла на 199 рублей (в ноябре - 1476,3 рубля). В октябре средняя заработная плата работников составляла 1478,9 рубля, в сентябре - 1442,7 рубля, в августе - 1463,2 рубля.

Реальная заработная плата в декабре 2021 года выросла на 2,7% к декабрю 2020 года, реальная зарплата за январь-декабрь выросла на 4,4% к январю-декабрю 2020 года.

Номинальная начисленная зарплата – зарплата до вычета подоходного налога по ставке 13% и 1% обязательного страхового взноса в Фонд соцзащиты.

Номинальная начисленная средняя зарплата работников Минска за декабрь составила 2404,1 рубля, Минской области - 1711,9 рубля, в Гомельской – 1475,8 рубля, Брестской – 1459,5 рубля, Гродненской -1423,1 рубля, Витебской - 1354,0 рубля, в Могилевской – 1286,8 рубля.

Самая большая начисленная среднемесячная заработная плата в ноябре сложилась в секторе "информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания" и составила 6435,5 рубля. На втором месте находится «вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования» - 5890,9 рубля, на третьем – финансовые услуги, кроме страхования – 3197,2 рубля.

Меньше всего начислено в ноябре работникам парикмахерских и салонов красоты – 810,6 рубля, соцработникам – 879,3 рубля, деятельность библиотек, архивов, музеев и прочая деятельность в сфере культуры – 913,3 рубля.