Госдума РФ одобрила изменения условий кредитных соглашений с Беларусью

Госдума РФ ратифицировала соглашение и протокол между правительством РФ и правительством Беларуси об изменении условий кредитов, подписанные в Москве 14 марта 2022 года.

Документы предусматривают изменения в обслуживании задолженности Беларуси: перенос платежей по кредитам и изменение ставки, передает ТАСС.

Как сообщил замглавы Минфина Тимур Максимов, в начале 2022 года белорусская сторона обратилась с просьбой о рефинансировании или реструктуризации задолженности в связи "с непростой финансовой ситуацией".

Подписанное соглашение вносит изменения в целую серию межправительственных соглашений между РФ и Беларусью: перенос платежей в погашение обслуживания задолженности по всем госкредитам с марта 2022 по апрель 2023 года в общей сумме $1,4 млрд.

"Эти платежи переносятся на период с 2028 по 2033 год", - сказал Максимов. Второе изменение касается изменения процентной ставки: плавающей, привязанной к стоимости российского госдолга, на фиксированную в размере 12% годовых. Также речь идет о начислении процентов на сумму отсроченных платежей, сообщил Максимов.

Во втором документе (протоколе № 2 к соглашению о предоставлении госкредита от 6 октября 2021 года) изменения касаются следующих параметров предоставленного кредита: по просьбе белорусской стороны общий лимит использования кредитов увеличен на $25 млн, корректируется формула расчета ежемесячного транша кредита, а также меняются процентные ставки по кредиту с плавающих, привязанных к стоимости облигаций федерального займа, на фиксированную 12% годовых, рассказал Максимов.