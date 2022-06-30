Внешний госдолг Беларуси в мае 2022 года вырос на $350 млн.

Внешний государственный долг по состоянию на 1 июня 2022 года составил $18,406 млрд. (26,6% к ВВП), увеличившись с начала года на $185,4 млн. (с учетом курсовых разниц) или на 1,02%, сообщает Минфин РБ.

За май 2022 года внешний госдолг вырос на $348,9 млн. или 1,93%.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 июня 2022 года составил 12,864 млрд. рублей (7,2% к ВВП), увеличившись с начала года на 1,018 млрд. рублей (с учетом курсовых разниц), или на 8,59%.

За май 2022 года внутренний госдолг снизился на 310 млн. рублей (за счет укрепления курса рубля) или 2,35%.

Совокупный государственный долг Республики Беларусь на 1 июня 2022 года составил 60,506 млрд. рублей (33,8% к ВВП) и увеличился с начала 2022 года на 2,233 млрд. рублей, или на 3,83%.

За май 2022 года общий госдолг за счет курсовых разниц снизился на 579 млн. рублей или 0,9%.