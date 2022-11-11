Последнее обновление: 11.11.2022 12:02

Казахстан поддерживает территориальную целостность всех государств - Токаев

Казахстан выступает за территориальную целостность всех государств и призывает соблюдать Устав ООН. Такое заявление сделал президент республики Касым-Жомарт Токаев на саммите лидеров стран Организации тюркских государств (ОТГ) в Самарканде.

«Казахстан решительно поддерживает территориальную целостность всех государств, а также считает необходимым неуклонное соблюдение Устава ООН», – сказал президент, которого цитируют казахстанские СМИ.

Он отметил, что это необходимый принцип, «который полностью соответствует базовым интересам нашей страны». Токаев подчеркнул, что республика будет и дальше уделять этому принципу «приоритетное внимание».

После начала российской «спецоперации» власти Казахстана неоднократно заявляли, что поддерживают территориальную целостность Украины.



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