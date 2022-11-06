Совмин Беларуси осуществил рублево-долларовую привязку тарифов ЖКХ

Совмин Беларуси в связи с переходом на расчеты в российских рублях за поставляемый в страну газ осуществил рублево-долларовую привязку тарифов ЖКХ, следует из постановления №747 от 3 ноября 2022 года.

«Индексация тарифов (цен) на коммунальные услуги (далее – тарифы на коммунальные услуги) осуществляется с учетом соотношения установленного Национальным банком официального курса белорусского рубля к иностранной валюте, используемой при установлении тарифов на коммунальные услуги…», - говорится в документе.

По аналогии с тарифами на природный газ, тарифы на услуги ЖКХ остаются привязанными к доллару США, пока курс российского рубля остается выше отметки в 75 российских рублей за доллар. И только при условии ослаблении курса российского рубля к доллару ниже указанного значения, начинает работать так называемый союзный демпфер – привязка тарифов к курсу российскому рубля, что приводит к уменьшению долларового эквивалента этих тарифов.

«Индексация тарифов на коммунальные услуги осуществляется … в случае отличия официального курса белорусского рубля по отношению к иностранной валюте, установленного Национальным банком на дату оплаты юридическим лицом коммунальных услуг, от примененного при определении тарифов на коммунальные услуги и установления на дату оплаты юридическим лицом коммунальных услуг Центральным банком Российской Федерации официального курса российского рубля к доллару США в размере 75 и более российских рублей за 1 доллар США…», - сказано в документе.