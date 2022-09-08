В Беларуси тарифы на коммунальные услуги для юридических лиц отвязали от доллара

Лукашенко указом №312 от 9 сентября 2022 года изменил порядок индексации тарифов на коммунальные услуги для юридических лиц.

«В связи с переходом на российские рубли в расчетах за приобретаемый в Российской Федерации газ Указом установлено, что индексация цен на энергоресурсы и тарифов на коммунальные услуги осуществляется в привязке не к курсу доллара США, а к курсу иностранной валюты, используемой при расчетах», - говорится в официальном комментарии к документу.

Данный порядок индексации действует с 1 июля 2022 года.