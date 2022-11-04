Лукашенко назвал «на 90% искусственный» ковид виновником всех экономических проблем

В основе всех нынешних экономических проблем лежит ковид, заявил сегодня Лукашенко, ссылаясь на собственное пророчество двухлетней давности и попутно обвиняя США и ЕС в мировой инфляции.

"Люди многие тогда не понимали, что я им предлагал. "Весь мир идет таким образом, а вот он хочет угробить белорусов". Я всегда тогда вопрос ставил: это искусственно созданная ситуация с пандемией или же естественная? Уже сегодня на 90% все говорят, что искусственная. К чему это было: чтобы опустить весь мир и прежде всего Китай, опустить экономику, развалить государства», - заявил Лукашенко, приехавший в пятницу запускать производство комбикорма на БНБК.

«А кто бы поднялся на этом? Тот, кто деньги печатает. И они напечатали немало денег. Сегодняшняя инфляция, которую мы завозим в основном к себе, - это инфляция, созданная Соединенными Штатами Америки. И отчасти Евросоюзом: вертолетные деньги, доллары, евро разбрасывали. Но главное, такие, как у нас, и таких подавляющее большинство в мире, экономики должны были рухнуть. И они сегодня валятся, разваливаются», - констатировал он.

Запуск производства на БНБК он назвал одной из десятка новостроек «сегодня у нас ко Дню Октябрьской революции».