Лукашенко: Или же дефляция, не дай бог

Лукашенко сегодня на докладе о бюджетной политике вновь попытался скрестить разные взгляды правительства и Нацбанка во имя работающей экономики.

Впрочем, разное понимание ситуации главой Нацбанка Павлом Каллауром и правительством Романа Головченко нельзя назвать сенсацией, куда интереснее реакция Лукашенко на собственное допущение возможности дефляции в синеокой.

"Экономика - прежде всего. Потом все вопросы: курс, инфляция, все остальное. Это важно - и курс национальной валюты, соотношение курса с другими валютами, инфляция, которая выливается в рост цен, или же дефляция, не дай бог. Но главное - это экономика. Если рухнет экономика, никому никакой курс не нужен будет, и инфляция, и дефляция, и так далее", - заявил Лукашенко.

Он уже не в первый раз признал, что у правительства и Национального банка иногда разные подходы к финансовым вопросам, но потребовал общих решений, чтобы экономика не страдала.

Больше всего Лукашенко обеспокоен состоянием бюджета, но ему доложили, что за первый квартал бюджет исполнен с небольшим профицитом.

«Это не значит, что надо расслабляться. Против нас будет постоянно усиливаться давление", - отреагировал Лукашенко.

Во время доклада министра финансов Юрия Селиверста также присутствовали первый вице-премьер Николай Снопков, глава Национального банка Павел Каллаур, замглавы администрации президента Дмитрий Крутой и председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов.