Беларусь готовится к эскалации, формируя необходимость войны против Украины и НАТО - ВСУ

Беларусь готовится к эскалации, формируя необходимость войны против Украины и НАТО. Об этом заявил во время брифинга начальник Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"Деятельность российских и белорусских вооруженных сил указывает на системную подготовку к эскалации. Так, по имеющейся информации, офицеры вооруженных сил РФ принимают участие в оценке готовности воинских частей Гродненской, Брестской и Гомельской областей Беларуси. Постоянные встречи военно-политического руководства РБ с представителями трудовых коллективов формируют образ врага с необходимостью проведения упреждающих действий против Украины и НАТО", - сказал Громов, которого цитируют украинские СМИ.