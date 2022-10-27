Последнее обновление: 27.10.2022 17:08

Беларусь готовится к эскалации, формируя необходимость войны против Украины и НАТО - ВСУ

Беларусь готовится к эскалации, формируя необходимость войны против Украины и НАТО. Об этом заявил во время брифинга начальник Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"Деятельность российских и белорусских вооруженных сил указывает на системную подготовку к эскалации. Так, по имеющейся информации, офицеры вооруженных сил РФ принимают участие в оценке готовности воинских частей Гродненской, Брестской и Гомельской областей Беларуси. Постоянные встречи военно-политического руководства РБ с представителями трудовых коллективов формируют образ врага с необходимостью проведения упреждающих действий против Украины и НАТО", - сказал Громов, которого цитируют украинские СМИ.



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